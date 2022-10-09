Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında vatandaşlara sunulan arsa ve iş yeri imkanı için başvurular başladı. İlk iş yerini açacak ya da arsa alacak kişiler için geliştirilen projeye başvurmak isteyen kişiler arama motorlarında TOKİ arsa, iş yeri başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir? sorularının cevabını araştırıyor. İşte TOKİ ilk iş yerim, arsa başvuru şartları ve e-Devlet başvuru ekranı...

TOKİ ARSA VE İŞ YERİ BAŞVURULAR BAŞLIYOR! | TOKİ öncülüğünde yapılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında vatandaşlara tanınan arsa ve iş yeri satın alma imkanında detaylar netleşiyor. Başvuruları 10 Ekim'de başlayan arsa ve iş yerleri için vatandaşlar arama motorlarında TOKİ arsa, iş yeri başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir? sorularının cevabını araştırırken biz de detayları haberimizde derledik. İşte TOKİ ilk iş yerim, arsa başvuru şartları ve e-Devlet başvuru ekranı...

TOKİ ARSA, İŞ YERİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, KİMLER BAŞVURABİLİR?

'İlk Evim Arsa' ile 'İlk İşyerim' şeklinde duyurulan projeye dair başvurular 10 Ekim tarihinde başlarken 7 Kasım'a kadar E-Devlet üzerinden ve İl Merkezlerinde Halk Bankası, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden 100 bin arsa ve 10 bin işyeri için başvuru yapmak mümkün.

'İLK İŞYERİM' BAŞVURU ŞARTLARI

• TC Vatandaşı olmak

• Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak

• 18 yaşını doldurmuş olmak

• Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler

• Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması

Ödeme Şartları

• Başvuru bedeli : 2000 TL

• İhale sonrası yaklaşık dükkan bedeli üzerinden % 10 peşinat bedeli,

• Kalan bakiye borç banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 Ay vade (6 aylık dönemlerde Memur maaşı artış oranında artış uygulanacaktır.)

TOKİ ARSA SATIŞLARI HANGİ İLLERDE NE ZAMAN SATIŞTA OLACAK?

12 Ekim çarşamba günü saat 10.30'da gerçekleşecek olan açık artırmada yer alacak olan iller:

Çanakkale, Eskişehir, Van, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Ankara, Afyonkarahisar, Balıkesir, Elazığ, Gaziantep, Tekirdağ, Uşak, Kayseri ve Konya.

13 Ekim perşembe saat 10.30'da gerçekleşecek açık artırmada bulunan şehirler şu şekilde:

Adana, İstanbul, Kocaeli, Şanlıurfa, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Kırıkkale, Manisa, Mersin ve Niğde.

TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI