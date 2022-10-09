Eski İspanyol kaleci Iker Casillas'ın sosyal medya üzerinden eşcinsel olduğunu duyurması üzerine Casillas'ın eşi kim? sorusu en çok aratılan konular arasında yerini aldı. 2 çocuğu bulunan çiftin özel hayatı merak edilirken Sara Carbonero kimdir, nereli kaç yaşında? sorularının cevabını ahberimizde bulabilirsiniz.

IKER CASILLAS'IN EŞİ SARA CARBONERO KİMDİR? | Son zamanlarda özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ve boşanma haberlerinin başrolünde yer alan Iker Casilas, Twitter hesabı üzerinden eşcinsel olduğunu açıkladı. "Umarım bana saygı duyarsınız. Ben bir eşcinselim." ifadelerini kullanan Casillas'ın bu Tweetinin ardından arama motorlarında Casillas'ın eşi kim? Sara Carbonero kimdir, nereli kaç yaşında? - Sara Carbonero özel hayatı... konuları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

SARA CARBONERO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

3 Şubat 1984'te Corral de Almaguer, Toledo'da doğan 38 yaşındaki Sara Carbonero Arévalo, Telecinco'da çalışan ve genellikle spor haberleri sunan İspanyol televizyon sunucusudur. Carbonero, İspanyol kaleci Iker Casillas ile 20 Mart 2016'da evlendi.

Temmuz 2009 tarihinde FHM USA tarafından "Dünya'nın En Seksi Sunucusu" seçildi. 14 Mart 2012 tarihinde İspanyol dergisi Lecturas Sara Carbonero ile Iker Casillas'ın nişanlandığını açıkladı.

SARA CARBONERO AİLESİ, ÖZEL HAYATI, ÇOCUĞU VAR MI?

Carbonero'nun, babası Casillas olan 2 çocuğu vardır. Oğulları Martín, 3 Ocak 2014 tarihinde Madrid'de doğdu. Kasım 2015'te çift, ikinci çocuklarını beklediklerini açıkladı. 20 Mart 2016'da çift evlendi. 2 Haziran 2016'da Sara, çiftin ikinci çocuğu Lucas'ı doğurdu.

Mayıs 2019'da kanserden muzdarip olduğu açıklandı. Carbonero'nun sağlık durumuna ilişkin başka bilgi ise paylaşılmadı.