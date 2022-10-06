Türk mutfağının vazgeçilmez yardımcı yemeği pilavı bir de basmati pirinçle denemek isteyen vatandaşlar arama motorlarında Basmati Pilav nasıl yapılır? Basmati pirinç pilavı tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? sorularının cevabını araştırıyor. Yemeklerin yanına en çok yakışan pilavın lezzetini basmati pirinçle taçlandırmak isteyenler için detaylar haberimizde...

BASMATİ PİLAV NASIL YAPILIR? | Birçok ana yemekle birlikte mutlaka servis edilebilen, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti ve 'yemeden doyamam'cıların tiryakisi olduğu pilavı basmati pirinçle yapmak isteyenlerin araştırmaları sonucu basmati pilav, en çok aranan yemekler listesinde ilk sıralara yükseldi. B, E ve K vitaminlerini içermesinin yanı sıra pişirirken iki katına çıkan pirinç, Diyabet hastaları tarafından da sıklıkla tercih edilmektedir. Peki Basmati Pilav nasıl yapılır? | Basmati pirinç pilavı tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? İşte detaylar...

BASMATİ PİLAV TARİFİ

BASMATİ PİLAV MALZEMELERİ

1 su bardağı basmati pirinç

2 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

BASMATİ PİLAV YAPILIŞI

Tereyağı ve sıvı yağı tenceremize koyup, ısıtıyoruz.

Sonrasında pirincimizi ekleyip, 2-3 dakika orta ateşte kavuruyoruz.

Kavrulan pirinçlerimize sıcak suyumuzu ekleyip, tuzunu ilave ediyoruz.

Kısık ateşte, yaklaşık 10 dk. suyunu çekene kadar pişirelim.

BASMATİ PİLAV PÜF NOKTALARI