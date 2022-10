Her yıl Alfred Nobel'in sözleri ile bir idealist eğilimi en farklı şekilde ifade eden yazara Nobel Edebiyat Ödülü, bu yıl Annie Ernaux'un oldu. Kişisel hafızanın köklerini, yabancılaşmalarını ve kolektif kısıtlamalarını ortaya çıkarmadaki cesareti ve nesnel keskinliği nedeniyle ödülün sahibi olan Annie Ernaux'un yaşamı da merak konusu oldu. Peki 2022 Nobel Edebiyat Ödüllü Annie Ernaux kimdir? | Annie Ernaux nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

2022 NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLLÜ ANNİE ERNAUX KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1 Eylül 1940'ta, Fransa'nın Lillebonne kasabasında doğdu; çocukluğunu Yvetot, Normandiya'da geçirdi.

Rouen ve ardından Bordeaux üniversitelerinde okudu, okul öğretmeni olmaya hak kazandı ve modern edebiyatta daha yüksek bir derece kazandı. Bir süre Marivaux'da bitmemiş bir tez projesinde çalıştı. 1970'lerin başında, Bonneville Lycée'de, Annecy-le-Vieux'deki Évire kolejinde, daha sonra Pontoise'de , Ulusal Uzaktan Eğitim Merkezi'ne (Centre national d'enseignement à Distance - CNED) katılmadan önce öğretmenlik yaptı.

Edebiyat öğrenimi gördü ve uzun yıllar boyunca edebiyat öğretmenliği yaptı.

Kişisel deneyimle toplumsal tarihi birleştiren unsurları daha ilk romanı Armoires vides'le (Boş Dolaplar) ortaya koydu. Evlilik, hastalık, yaşlılık ve ölüm gibi meseleleri kendi deneyimleri üzerinden aktarırken, arka planda daima toplumsal yaşam ve onu oluşturan kültürel, siyasi, tarihi olaylara yer veren eserlere imza attı. Başta Renaudot Ödülü olmak üzere birçok ödüle değer görüldü.

ANNIE ERNAUX KARİYERİ

Annie Ernaux edebi kariyerine 1974 yılında otobiyografik bir roman olan Les Armoires vides (Cleaned Out) ile başladı. 1984'te, babasıyla ilişkisine ve Fransa'da küçük bir kasabada büyüyen deneyimlerine ve sonraki taşınma sürecine odaklanan otobiyografik bir anlatı olan La Place (Bir Adamın Yeri) adlı otobiyografik çalışmalarından bir diğeri için Renaudot Ödülü'nü kazandı. yetişkinliğe ve ailesinin menşe yerinden uzağa.

Kariyerinin çok başlarında, otobiyografiye odaklanmak için kurgudan uzaklaştı. Çalışmaları, tarihi ve bireysel deneyimleri birleştirir: Ebeveynlerinin sosyal gelişimini (La place, La honte), gençlik yıllarını (Ce qu'ils disent ou rien), evliliğini (La femme gelée), Doğu Avrupalı bir adamla olan tutkulu ilişkisini (Passion simple), onun kürtaj (L'événement), Alzheimer hastalığı (Je ne suis pas sortie de ma nuit), annesinin ölümü (Une femme) ve meme kanseri (L'usage de la photo). Ernaux ayrıca Frédéric-Yves Jeannet ile birlikte L'écriture comme un couteau (Bıçak kadar Keskin Yazmak) yazdı.

ANNIE ERNAUX KİTAPLARI

A Woman's Story, A Man's Place ve Simple Passion , The New York Times'ın Önemli Kitapları olarak kabul edildi ve A Woman's Story , Los Angeles Times Kitap Ödülü için Finalist oldu . Utanç , 1998'in Publishers Weekly En İyi Kitabı, The Washington Post tarafından 1999'un En İyi Anıları arasında Karanlıkta Kalıyorum ve More Magazine tarafından The Possession , 2008'in En İyi On Kitabı olarak listelendi.

Fransız eleştirmenler tarafından çok iyi karşılanan 2008 tarihli tarihi anı kitabı Les Années (Yıllar), birçok kişi tarafından başyapıtı olarak kabul edilir. Bu kitapta Ernaux, kendini ilk kez üçüncü tekil şahıs (elle , ya da İngilizce'de " she") olarak yazarak, İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra 2000'lerin başına kadar Fransız toplumuna canlı bir bakış sunuyor. Bu, bir kadının ve içinde yaşadığı gelişen toplumun dokunaklı sosyal öyküsüdür. The Years, Académie française'nin 2008 Françoise-Mauriac Ödülü'nü, 2008 Marguerite Duras Ödülü'nü , 2008 Fransız Dili Ödülü'nü kazandı. 2009 TelgrafıOkuyucular Ödülü ve 2016 Premio Strega Europeo Ödülü. Alison L. Strayer tarafından çevrilen The Years , 31. Yıllık Fransız-Amerikan Vakfı Çeviri Ödülü için Finalist oldu. 2018'de Premio Hemingway'i kazandı.

2019 yılında The Years adlı kitabıyla Uluslararası Booker Ödülü'ne aday gösterildi.

Eserlerinin çoğu İngilizce'ye çevrildi ve Seven Stories Press tarafından yayınlandı . Ernaux, Press'in adını aldığı yedi kurucu yazardan biridir.

ANNIE ERNAUX ALDIĞI ÖDÜLLER