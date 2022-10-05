Meteoroloji personel alımı ne zaman? | 2022 Meteoroloji personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadroları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayınlanan personel alımı ilanının ardından Meteoroloji bünyesinde istihdam edilmek istenen 36 kişi için başvuru şartları, alım tarihleri ve kadrolar hakkında araştırma yapmaya başladı. Farklı kadrolarda çalıştırılmak üzere 36 personel alımı yapacağını duyuran Meteoroloji ilanı hakkında tüm merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 36 sözleşmeli personel alımı yapacak. Personel alımı ilanının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından detaylar araştırılmaya başlandı. Özellikle, başvuru tarihleri, başvuru şartları ve KPSS detayı merak ediliyor. İşte tüm detaylar...

METEOROLOJİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

2022 METEOROLOJİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ, ŞARTLARI NEDİR? KİMLER BAŞVURABİLİR? KPSS PUANI GEREKİR Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2020-KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın en az 60 puan almış adaylar arasından 6 sözleşmeli büro personeli, 22 sözleşmeli destek personeli (temizlik görevlisi) ve 8 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alınacak.

METEOROLOJİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE?

Başvurular 5-14 Ekim tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek. Yerleştirme işlemi KPSS puan sıralaması esas alınarak yapılacak. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.