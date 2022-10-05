DGS EK TERCİH BAŞVURU EKRANI - DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS taban puan ve kontenjanları

ÖSYM, merakla beklenen DGS ek tercih başvuru kılavuzunu yayınladı. ÖSYM tarafından DGS ek tercihlerinin alınmaya başlanırken taban puanı, kontenjanlar ve ek tercih ücreti de belli oldu. Peki, DGS ek tercih ücreti ne kadar? Son DGS ek tercih başvuru tarihi ne zaman? DGS ile ilgili tüm bilgiler ve DGS ek başvuru tarihlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 05.10.2022- 11:30