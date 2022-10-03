Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, üzerindeki şanssızlığı bir türlü atamıyor...
GALATASARAY HABERLERİ: Mertens'ten kötü başlangıç! 16 yıl sonra...
GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 sona erdi. Sarı-kırmızılılarda Mertens 7 karşılaşmada gol veya asist üretemedi. İşte dikkat çeken istatistik... (GS SPOR HABERLERİ)
Cimbom'un Belçikalı yıldızı, Süper Lig'de henüz gol ve asist üretemedi.
Haftalar geçtikte üzerindeki stres daha da artan tecrübeli oyuncunun performansı taraftarı da kahrediyor.