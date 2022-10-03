Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 3 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 3 Ekim Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
3 EKİM PAZARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 3 Ekim Pazartesi saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
3 EKİM CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
21 - 25 - 35 - 65 - 78 - 90 Joker: 32 Süperstar: 74