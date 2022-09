İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI BELLİ OLDU | 2022 İOKBS sonuç sorgulama ekranı - Burs kazandım mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği İOKBS bursluluk sınavında sonuçlar belli oldu. İlköğretim ve ortaöğretim kademesindeki öğrencilere Bakanlık tarafından verilen burslarda sonuçların belli olmasının ardından 2022 İOKBS sonuç sorgulama ekranı ve tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

MEB İOKBS 2022 BURSLULUK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

4 Eylül'de düzenlenen sınava katılan binlerce öğrenci ve veli, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek "İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı" duyurusunu yaptı. İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları, 23 Eylül 2022 tarihinde öğrencilerin erişimine açıldı. Sonuçlar http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edildi.

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

İOKBS BURS MİKTARI

En yüksek puanı alanlar yani sınavdan başarılı bir not elde eden öğrenciler İOKBS bursu kapsamında ayda 1 kez yatırılmak suretiyle her ay 663.87 TL ücret alır. Bursluluk ücretleri her yıl memur maaşlarına endeksli olarak artış göstermektedir. Enflasyon rakamlarından sonra bu miktarın değişmesi söz konusudur. Yılda iki kez İOKBS ücretinde iyileştirme yapılır. Bursluluğa hak kazanan son sınıf öğrencileri, bir sonraki dönemde bursun devam etmesi için okul müdürlüklerine başvuru yapabilirler.

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

2022 yılı için burs almaya hak kazanan öğrencilere aylık olarak verilecek burs miktarı ise 663,87 TL dir.

YILLARA GÖRE İOKBS BURS MİKTARI