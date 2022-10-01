Çılgın Sayısal Loto çekildi! Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! 1 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '1 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 1 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 146 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 02.10.2022- 19:01 Güncelleme Tarihi: 02.10.2022- 19:01