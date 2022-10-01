Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 1 Ekim 2022 Pazartesi günü gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 1 Ekim Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
İşte 1 Ekim Cumartesi 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
1 EKİM CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 1 Ekim Cumartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
1 EKİM CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
22 - 28 - 43 - 44 - 45 - 46 Joker: 29 Süperstar: 47
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