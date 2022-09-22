Dağılmayan nefis bir fellah köftesi yapmak isteyenler doğru yerde! Bulgurlu köftesi, üzerinde sarımsaklı yoğurdu ve salçalı sosuyla tadan herkesi kendisine hayran bırakan fellah köftesi için arama motorlarında araştırılan Fellah köftesi tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Tadan herkesin lezzetiyle damağını çatlatan, sepet gibi şekliyle küçüklere, muhteşem lezzetiyle büyüklere hitap eden ve 7'den 70'e yiyen herkesin bir tabak daha isteyeceği fellah köftesi tarifini sizler için derledik. İşte dağılmayan enfes fellah köftesi tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktası...

FELLAH KÖFTESİ TARİFİ

FELLAH KÖFTESİ MALZEMELERİ

2 su bardağı köftelik bulgur

2 su bardağı sıcak su

1 su bardağı irmik

3 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım su bardağı sıcak su

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı kimyon

Haşlamak için;

Su

1 çay kaşığı limon tuzu

1 çay kaşığı tuz

Sosu için;

1,5 çay bardağı zeytinyağı

5-6 diş sarımsak

2 yemek kaşığı biber salçası

4 adet domates rendesi

Tuz

Maydanoz

FELLAH KÖFTESİ YAPILIŞI

Köfte harcımız için uygun bir kap içerisine bulgurumuzu alalım ve üzerine sıcak su ekleyerek üzerini streçleyelim, 10 dakika kadar dinlenmeye bırakalım.

Sürenin sonunda şişen bulgurlarımızın üzerini açalım, tahta kaşık ile karıştıralım.

Üzerine irmik, un, domates salçası, biber salçası ve tuzu da ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Bu aşamada ara ara sıcak su ekleyelim. Bu şekilde daha kolay yoğurabileceksiniz.

Malzemelerin güzelce karıştığından ve hamurun yeterince soğuduğundan emin olduktan sonra üzerine yumurtamızı ekleyelim.

Kimyonu da ekledikten sonra hamurumuzu son kez yoğuralım.

Sıra geldi köftelerimizi şekillendirmeye. Bunun için öncelikle yanımıza kase ile su alalım. Ardından parmak uçlarımızı su ile ıslatarak harcımızdan küçük parçalar kopartarak top şekline getirelim.

Serçe parmağımız ile hamurumuzun üzerine bastıralım ve unladığımız tepsimize alalım. Harcımız bitene kadar bu işleme devam edelim.

Köftelerimizi haşlamak için tencereye kaynayan suyu alalım, içerisine limon tuzu ve tuzu ekleyelim.

Ardından şekillendirdiğimiz köftelerimizi de tenceremize alarak ara ara karıştıralım, yaklaşık 5 dakika pişirelim.

Haşlanan köftelerimizi kevgir yardımı ile servis tabağımıza alalım.

Domates sosu için tavamıza zeytinyağını alalım, ince kıyılmış sarımsaklarımızı da ekleyerek kokusu çıkana kadar kavuralım.

Üzerine salçamızı da ilave ederek sarımsaklarla birlikte kavurmaya devam edelim.

Rendelediğimiz domateslerimizi de tavamıza alalım ve kavurmaya devam edelim.

Hazır olan sosumuzun altını kapatmadan önce tuz ekleyip karıştırarak ocağı kapatalım.

Son olarak ince kıyılmış maydanozları da ekleyelim ve karıştıralım.

Hazırladığımız fellah köftelerimizi de sosumuzun içerisine alalım ve sosa bulanması için karıştıralım.

Bol soslu fellah köftem servise hazır.

FELLAH KÖFTESİ PÜF NOKTASI NEDİR?