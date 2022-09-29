Dünyaca ünlü yıldız şarkıcı Shakira, toplamı 14.5 milyon euroyu bulan vergi kaçakçılığı iddiasıyla İspanya'da yargılanacak. İspanyol savcılar, Kolombiyalı sanatçının sekiz yıl hapis ve 23.8 milyon euro para cezası almasını talep ediyor. Öte yandan Pique de bir başka davada vergi kaçırmaktan 2.1 milyon euro para cezası almıştı.

Yıldız şarkıcı Shakira, toplamı 14.5 milyon euroyu bulan vergi kaçakçılığı iddiasıyla İspanya'da yargılanacak. Barcelona'da bir mahkeme de şarkıcının altı farklı vergi suçu iddiasından yargılanmasına hükmetti, ancak henüz bir tarih belirlenmedi.

İspanyol savcılar, iddianamede süper yıldızın sekiz yıl hapis ve 23.8 milyon euro para cezası almasını istiyor. 45 yaşındaki şarkıcı ise iddiaları reddediyor. Shakira Elle dergisinin İspanyol versiyonuna geçtiğimiz günlerde verdiği mülakatta "Davada kendimi savunacak yeterli kanıtım olduğuna ve adaletin benden yana tecelli edeceğine inanıyorum" demişti. Shakira'nın avukatları ise "argümanlarını zamanı gelince sunarak işlerini yapacaklarını" söyledi.

İKAMETGAH KARMAŞASI

Tartışmaların odağında Shakira'nın 2012-2014 yılında nerede ikamet ettiği yatıyor. Savcılar şarkıcının bu dönemde İspanya'da yaşıyor olmasına karşın, resmi konutunu başka bir yerde gösterdiğini iddia ediyor. İspanyol yasaları, altı aydan fazla kalınması halinde kişinin ülkede vergilendirilmesini öngörüyor. Ancak şarkıcı, bu dönemde asıl olarak İspanya'da yaşamadığını söylüyor.

Savcılar Temmuz ayında, Shakira'nın 2012'de Barcelona'dan bir ev satın aldığını gösteren bir belge ortaya çıkarttı. Daha sonra bu evin hem Shakira hem de o dönemki sevgilisi Barcelonalı futbolcu Gerard Pique'nin başlıca ikameti olduğu belirtiliyor. Avukatları ise, 2014'e dek şarkıcının başlıca gelirinin uluslararası turnelerden geldiğini ve İspanya dışında uzun süreler geçirdiğini savunuyor.



Shakira 2015'te ikametini İspanya olarak ilan etmişti. Şarkıcı 17.2 milyon euro vergi ödediğini ve herhangi bir borcu olmadığını söylüyor.

PIQUE DE CEZA ALMIŞTI

Pique de bir başka davada 2008-2010 arası vergi kaçırmaktan 2.1 milyon euro ceza almıştı.

Biri dokuz, diğeri yedi yaşında iki oğulları olan çift, Haziran başında 11 yıllık beraberlikten sonra ayrıldıklarını açıklamıştı.