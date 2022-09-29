Sabiha Gökçen metrosu ne zaman açılacak? Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu açılış tarihi belli oldu!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan Pendik Tavşantepe - Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu'nun açılış tarihi belli oldu. Bakan Karaismailoğlu, "Artık Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaşım hızlı ve kolay olacak. Projemizle tarihe bir imza daha atıyoruz" açıklamasını yaptı. Peki, Sabiha Gökçen metrosu ne zaman açılacak? işte detaylar...

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul genelinde Bakanlığın üstlendiği 7 metro hattının bulunduğunu, bu hatlarda çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiğini bildirdi. Öte yandan Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunun açılış tarihi de belli oldu. Peki, Sabiha Gökçen metrosu ne zaman açılacak?

SABİHA GÖKÇEN METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 2 Ekim Pazar günü İstanbulluların hizmetine sunulacak.

"GÜNDE 1 MİLYON 200 BİN YOLCUYA HİZMET VEREBİLECEĞİZ"

Söz konusu hattı, Kadıköy-Kartal metro hattıyla birleştireceklerinin altını çizen Karaismailoğlu, hattın günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede ve 80 kilometre hıza sahip olduğu bilgisini paylaştı.

Karaismailoğlu, Pendik Tavşantepe'den başlayıp Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ulaşan hattın 7,4 kilometre uzunluğunda olduğunu ve 4 istasyonu bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Artık Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşım hızlı ve kolay olacak. Projemizle tarihe bir imza daha atıyoruz. İstanbul'un şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminallerinden biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı'na Kadıköy–Kartal–Kaynarca Metro Hattı'nın devamı sağlanarak doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak.

Hattın işletmeye alınması ile Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika, İstanbul Anadolu Adliyesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 12 dakika, Kadıköy-Fevzi Çakmak (Hastane) arası 42 dakika, Kurtköy Sanayi-Çamlıca arası 45 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanı-Çamlıca arası 48 dakika, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 50 dakika, İstanbul Havalimanı-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 100 dakika olacak."

Dünyanın en önemli havalimanlarından birisi olan Sabiha Gökçen Havalimanı'na da raylı sistem bağlantısını sağladıklarını aktaran Karaismailoğlu, böylece konforu, güvenliği de artırmış olacaklarını vurguladı.

"YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATIDIR"

Karaismailoğlu, yıl içerisinde İstanbul'da önemli metro hatlarının açılışını yapacaklarına dikkati çekerek, "Kağıthane- İstanbul Havalimanı metrosunu açacağız. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi içinden geçecek, Kayaşehir'e ulaşacak, aynı zamanda İstanbul Havalimanı bağlantısını Bağcılar Güngören'de birleştirecek metro hattımızı bitirerek İstanbulluların hizmetine sunacağız. Diğer 4 metro hattımızı da yapımını tamamlayarak hizmete alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu projeleri vatandaşımızın hizmetine sunmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Sadece İstanbul'da değil tüm Türkiye'deki şantiyelerdeki çalışma arkadaşlarımız milletimize hizmet aşkıyla çalışmalarını sürdürüyor. Biz günü kurtaran politikalarla değil, geleceği şekillendiren, milletimizin hayatını kolaylaştıracak projeleri planlayarak hareket ediyoruz."