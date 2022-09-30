KPSS Ön Lisans giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Ön Lisans öncesinde adayların merakla beklediği sınav giriş belgeleri ÖSYM resmi internet sitesi tarafından erişime açıldı. KPSS Ön Lisans Giriş Belgesi'ne ulaşmak isteyen adaylar, KPSS giriş belgesi sorgulama ekranı, KPSS Ön Lisans giriş belgesine nereden, nasıl ulaşılır? İşte tüm detaylar...

KPSS ÖN LİSANS GİRİŞ BELGESİ SORGULA | ÖSYM'nin düzenlediği KPSS Ön Lisans sınavı için geri sayım devam ediyor. 9 Ekim tarihinde yapılacak sınavda adaylar, sınava girişi belgeleri ve nüfus cüzdanı olmazsa sınav salonlarına alınmazken arama motorlarında 2022 KPSS Ön Lisans sınav yerleri belli oldu mu? Giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı mı? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte tüm merak edilenler...

2022 KPSS ÖN LİSANS GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI!

2022-KPSS Önlisans sınavı 9 Ekim 2022 Pazar günü ülke genelinde gerçekleşecek. KPSS önlisans sınav giriş belgesi tarihi hakkında ÖSYM tarafından resmi açıklama geldi ve sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM KPSS ÖN LİSANS GİRİŞ BELGESİ EKRANI

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler. 9 Ekim'de uygulanacak olan 2022-KPSS Ön Lisans için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.