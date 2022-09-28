Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto 28 Eylül 2022 günü çekilişi gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler '28 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
İşte 28 Eylül 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
28 EYLÜL ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 28 Eylül Çarşamba saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
28 EYLÜL ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
52 -72 - 47 - 69 - 57 - 70 Joker: 74 Süperstar: 41
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