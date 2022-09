2022 Miss Turkey birincisi Nursena Say kimdir, nereli, kaç yaşında? | Nursena Say boyu, kilosu, burcu nedir?

2022 Miss Turkey birincisi Nursena Say kimdir, nereli, kaç yaşında? | Nursena Say boyu, kilosu, burcu nedir?

Türkiye'nin en prestijli güzellik yarışmasında 20 finalist arasından birinci seçilerek tacı takmaya hak kazanan Nursena Say'ın kim olduğu merak ediliyor. Diğer finalistleri geride bırakarak güzelliğiyle herkesi büyüleyen Say hakkında arama motorlarında araştırılan 2022 Miss Turkey birincisi Nursena Say kimdir, nereli, kaç yaşında? | Nursena Say boyu, kilosu, burcu nedir? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 21.09.2022- 10:34