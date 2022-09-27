BAYBURT TOKİ YAPILACAK İLÇELER | Sosyal Konut Projesi Bayburt’ta hangi ilçelerde TOKİ yapılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla TOKİ'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları belli oldu. 14 Eylül 2022'den Ekim ayının sonuna kadar sürecek başvurularda, Bayburt'ta ikamet eden vatandaşlar, hangi ilçelerde ev yapılacağını araştırıyor. Bayburt TOKİ yapılacak ilçeler - Sosyal Konut Projesi Bayburt'ta hangi ilçelerde TOKİ yapılacak? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

TOKİ Cumhruiyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi tanıtımında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapılacağını duyurdu. Bir yıl boyunca aynı ilde ikamet ediyor şartını sağlayan Bayburtlular, kentte hangi ilçelerde TOKİ evleri yapılacağını araştırmaya başladı. İşte Bayburt TOKİ Sosyal Konut Projesi ilçe ilçe liste...

BAYBURT HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak.

En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

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