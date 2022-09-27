BATMAN TOKİ YAPILACAK İLÇELER | Sosyal Konut Projesi Batman’da hangi ilçelerde TOKİ yapılacak?
BARTIN TOKİ YAPILACAK İLÇELER | Sosyal Konut Projesi Bartın’da hangi ilçelerde TOKİ yapılacak?
BATMAN TOKİ YAPILACAK İLÇELER | Sosyal Konut Projesi Batman’da hangi ilçelerde TOKİ yapılacak?
BARTIN TOKİ YAPILACAK İLÇELER | Sosyal Konut Projesi Bartın’da hangi ilçelerde TOKİ yapılacak?
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