Meteoroloji'nin resmi internet sitesinde, 26 Eylül Pazartesi tarihli hava durumu raporu yayınlandı. Uzmanlar sıcak ve güneşli havanın yeni haftada da devam edeceğini kaydederken sıcaklığın mevsim normalleri altında süreceğini belirterek vatandaşları uyardı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 26 Eylül Pazartesi 2022 illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

⛅ GÜNEŞE ALDANIP TEDBİRİ BIRAKMAYIN | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son belirlemelere göre hazırladığı 26 Eylül Pazartesi tarihli hava durumu raporunda ülke genelinde yeni haftanın güneşli ve açık başlayacağı ancak hafta ortasından itibaren sıcaklıkların yeniden düşüşe geçeceği ve yağış beklendiği kaydedildi. Arama motorlarında sıklıkla aratılan bugün hava nasıl olacak? sorusunun cevabını biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Genellikle az bulutlu ve açık, zamanla Marmara'nın yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde aratarak genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün hava açık ve güneşli olacka. Hissedilen sıcaklık 24 dereceye kadar ulaşırken megakentte gökyüzünü ara ara saracak olan bulutlar özellikle sabah saatlerinde kendini hissettirecek. Önümüzdeki günlerde 26 dereceye kadar yükselmesi beklenen sıcaklık hafta boyu stabil kalacak.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık