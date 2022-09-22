MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BELLİ OLDU | Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne oldu, arttı mı, sabit mi kaldı?

Merkez Bankası Başkanlığında toplanan Para Politika Kurulu'nun toplantısının ardından Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı açıklandı. Peki Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne oldu, arttı mı, sabit mi kaldı? Yatırımcı ve vatandaşların merak ettiği soruların cevabını haberimizde derledik.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BELLİ OLDU | Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlık ettiği Para Politika Kurulu toplantısının ardından Eylül ayı faiz kararı açıklandı. İç ve dış piyasaları önemli ölç��de etkileyen faiz kararının açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar arama motorlarında Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz sabit mi kaldı? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE OLDU? FAİZ SABİT Mİ KALDI?

Merkez Bankası'nın Eylül ayı faiz kararı merakla beklenirken TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu öncülüğünde gerçekleştirilen toplantının ardından Para Politikası Kurulu kararını verdi.

Aralık 2021'den beri sabit tutulan ve geçtiğimiz ay düşürülen politika faizi, 2022 Eylül ayında da 100 baz puan düşürülerek yüzde 12'ye indirildi.

EKONOMİSTLERİN TAHMİNLERİ

TCMB toplantısına ilişkin Anadolu Ajansı (AA) Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu, politika faizinin yüzde 13'te sabit bırakılacağını tahmin etti. AA Finans'ın beklenti anketi, 29 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin 19'u faizinin yüzde 13'te sabit tutulacağını öngördü. Ankete katılan ekonomistlerden 9'u politika faizinde 100 baz puanlık, 1'i ise 50 baz puanlık indirim beklediğini açıkladı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 13 oldu.

TCMB AĞUSTOS AYI FAİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Piyasa beklentilerinin aksine haftalık gösterge repo faizinde indirime gitti.

TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 seviyesinden yüzde 13,00 seviyesine indirildi.

FED'DEN BİR FAİZ ARTIRIMI DAHA

Amerika Merkez Bankası (Fed) dün yaptığı toplantıyla politika faizini 75 baz puan artırdı. ABD'nin faizi 3.00-3.25 bandına yükselmiş oldu. Fed üst üste beşinci kez faiz artırımına giderken ekonomistler kasım ayında 50 baz puanlık bir artış daha bekliyor. Avrupa Merkez Bankası (RCB) 75 baz puanlık faiz artırımına giderken gerek karar metninde yer alan ifadeler gerekse ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamalarında enflasyonla kararlılıkla mücadele mesajı öne çıktı.