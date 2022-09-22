KPSS ÖABT GİRİŞ BELGESİ ALMA | KPSS ÖABT ne zaman? - ÖABT sınav yeri sorgulama

KPSS ÖABT GİRİŞ BELGESİ ALMA | KPSS ÖABT ne zaman? - ÖABT sınav yeri sorgulama

KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür oturumunun yapılmasının arıdndan öğretmen adayları alan bilgisi sınavının ne zaman yapıalcağını araştırıyor. ÖSYM'nin sınav takvimini yayınlamasıyla KPSS ÖABT sınav zamanı da belli olurken KPSS ÖABT giriş belgesi alma, KPSS ÖABT ne zaman? ÖABT sınav yeri sorgulama konularını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 22.09.2022- 14:10