KPSS ÖABT GİRİŞ BELGESİ ALMA | KPSS ÖABT ne zaman? - ÖABT sınav yeri sorgulama

KPSS ÖABT GİRİŞ BELGESİ ALMA | 2022 KPSS'de Genel Yetenek - Genel Kültür sınavının 18 Eylül'de yapılmasının ardından öğretmen adayları ÖABT sınavında geri sayıma başladı. KPSS Alan Bilgisi sınavı için arama motorlarında KPSS ÖABT giriş belgesi alma, KPSS ÖABT ne zaman? ÖABT sınav yeri sorgulama konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
KPSS ÖABT NE ZAMAN?
2022 KPSS ÖABT sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde düzenlenecek. Sınav saat 10:15'te başlayacak. ÖABT'de 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde; 150 dakikalık testlerde ilk 110 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmek yasaktır.
KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?
2022 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı için giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Sınav giriş belgesi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yayınlanacak. Detaylar haberimizde yer alacak.
KPSS 2022 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇILANACAK?
ÖSYM takvimine göre sınavların sonuçları 21 Ekim'de açıklanacak. Ön lisans mezunlarının gireceği 9 Ekim'de düzenlenecek 2022-KPSS Ön Lisans sonuçları ise 3 Kasım'da ilan edilecek.