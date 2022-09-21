METEOROLOJİ'DEN SARI UYARI: SAĞANAK VE FIRTINA GELİYOR! | Bugün hava nasıl olacak? - 21 Eylül 2022 hava durumu

Meteoroloji'nin 21 Eylül Çalşamba gününe ilşkin hava durumu raporu, resmi internet sitesinde yayınlandı. 14 il için sarı uyarı verilen raporda kuvvetli sağanakla birlikte fırtına da beklendiği kaydedilirken vatandaşlar arama motorlarında Bugün hava nasıl olacak? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 21 Eylül 2022 illere göre hava durumu ve İStanbul 5 günlük hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Eylül 2022 tarihli hava durumu raporunda, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu olan havanın yer yer kuvvetli sağanak ve fırtınaya döneceği belirtildi. İstanbul için gece saatlerinde yağış uyarısı yapılırken 14 kente sarı kod verildi. Rüzgarın hızının saatte 80 kilometreye kadar çıkabileceğini bildiren Meteoroloji uzmanları, vatandaşları çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksaklıklar gibi olumsuzluklara karşı uyardı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Bursa, Çankırı, Kırıkkale, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Siirt, Ankara'nın kuzey ve doğusu ile Antalya'nın doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu, Tokat, Sivas, Erzincan ile Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

FIRTINA VE SAĞANAK UYARISI

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu, Tokat, Sivas, Erzincan ile Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu (Van, Hakkari, Şırnak, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ve Erzurum'un güney kesimleri) ile Siirt çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (50- 70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SARI KOD VERİLEN İLLER

Artvin, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Trabzon, Van, Bayburt, Batman, Şırnak.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün parçalı bulutlu ve açık bir havanın hakim olacağını belirten Meteoroloji uzmanları, sıcaklığın ise megakentte 23 derece olacağını belirtti. Perşembe günü yoğun yağış beklenen kentte cumartesi gününden itibaren yağışlar yerini bulutlara bırakacak.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu, doğusu ile zamanla bölge geneli yer yer parçalı bulutlu, ilk saatlerde Sakarya, akşam saatlerinde bölgenin batısı gece saatlerinden sonra kuzey ve doğusu ile Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 23°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık gece saatlerinde kuzeyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 23°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık gece saatlerinde parçalı bulutlu

MANİSA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık gece saatlerinde parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, doğusu ile Antalya'nın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu, doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, güney ve doğusu ile Çankırı, Kırıkkale ve Ankara'nın kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 22°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzeybatısı ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli (50- 70 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (70 ila 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile gece saatlerinde Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Siirt çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (50- 70 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (70 ila 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 34°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 33°C

Parçalı bulutlu