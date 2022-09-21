Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Eylül 2022 tarihli hava durumu raporunda, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu olan havanın yer yer kuvvetli sağanak ve fırtınaya döneceği belirtildi. İstanbul için gece saatlerinde yağış uyarısı yapılırken 14 kente sarı kod verildi. Rüzgarın hızının saatte 80 kilometreye kadar çıkabileceğini bildiren Meteoroloji uzmanları, vatandaşları çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksaklıklar gibi olumsuzluklara karşı uyardı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Bugün kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Bursa, Çankırı, Kırıkkale, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Siirt, Ankara'nın kuzey ve doğusu ile Antalya'nın doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu, Tokat, Sivas, Erzincan ile Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
FIRTINA VE SAĞANAK UYARISI
Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu, Tokat, Sivas, Erzincan ile Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu (Van, Hakkari, Şırnak, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ve Erzurum'un güney kesimleri) ile Siirt çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (50- 70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
SARI KOD VERİLEN İLLER
Artvin, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Trabzon, Van, Bayburt, Batman, Şırnak.
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
İstanbul'da bugün parçalı bulutlu ve açık bir havanın hakim olacağını belirten Meteoroloji uzmanları, sıcaklığın ise megakentte 23 derece olacağını belirtti. Perşembe günü yoğun yağış beklenen kentte cumartesi gününden itibaren yağışlar yerini bulutlara bırakacak.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu, doğusu ile zamanla bölge geneli yer yer parçalı bulutlu, ilk saatlerde Sakarya, akşam saatlerinde bölgenin batısı gece saatlerinden sonra kuzey ve doğusu ile Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- EDİRNE °C, 23°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 23°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 22°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık gece saatlerinde kuzeyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- AFYONKARAHİSAR °C, 23°C
Az bulutlu
- DENİZLİ °C, 28°C
Az bulutlu
- İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık gece saatlerinde parçalı bulutlu
- MANİSA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık gece saatlerinde parçalı bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı bulutlu, doğusu ile Antalya'nın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu, doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- HATAY °C, 28°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ISPARTA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı bulutlu, güney ve doğusu ile Çankırı, Kırıkkale ve Ankara'nın kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- ANKARA °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ÇANKIRI °C, 22°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı bulutlu
- KONYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- BOLU °C, 18°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DÜZCE °C, 21°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ARTVİN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzeybatısı ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli (50- 70 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (70 ila 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS °C, 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- VAN °C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile gece saatlerinde Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Siirt çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (50- 70 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (70 ila 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 34°C
Parçalı bulutlu
- GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SİİRT °C, 34°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ŞANLIURFA °C, 33°C
Parçalı bulutlu