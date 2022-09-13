TOKİ konut satışı hangi şehirlerde? | TOKİ arsa ve konut satışı hangi illerde yapılacak? - TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsayan şehirler

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak duyurdupu TOKİ projesinin detayları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Başkan Erdoğan'ın detaylarını duyuracağı projenin hangi şehirlerde yapılacağını merak eden vatandaşların arama motorlarında arattığı TOKİ konut satışı hangi şehirlerde? | TOKİ arsa ve konut satışı hangi illerde yapılacak? - TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsayan şehirler konularını ve tüm merak edilenleri haberimizde derledik...

TOKİ KONUT SATIŞI HANGİ ŞEHİRLERDE? | Detayları Başkan Recep Tayyip ERdoğan tarafından açıklanacak olan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi hakkında araştırmalar devam ediyor. Hangi illerde konut, arsa ve iş yeri satışları gerçekleştirileceğini araştıran dar gelirli kişiler için TOKİ Sosyal Konut Projesi tüm bilinmesi gerekenleri haberimzide derledik. İşte detaylar...

TOKİ HANGİ ŞEHİRLERDE KONUT SATIŞI YAPACAK?

Bilindiği üzere TOKİ, daha önceki projelerinde şu illeri kapsıyordu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ise bu illere yenilerinin eklenip eklenmeyeceği henüz bilinmiyor. Kocaeli, İzmir, Sivas, Uşak, Şanlıurfa, Kırıkkale, Iğdır, siirt, Çorum, Bursa, Kilis, Kütahya, Elazığ, Hatay, Karaman, Konya, Bolu, Gaziantep, Van, Çankırı, Aksaray, Erzincan, Tekirdağ, Yozgat.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ projesine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ev sahibi olmayan, yeni yuvasına kavuşmayan tek bir dar gelirli vatandaşımız kalmayacak" sözünden hareketle başlayan sosyal konut seferberliğinin, bugün tam 1 milyon 170 bin sayısına ulaştığını belirtti.

TOKİ'nin yüz binlerce aileyi yeni, sağlıklı ve güvenli yuvalarına kavuşturduğunu ifade eden Kurum, "Şimdi de 13 Eylül Salı günü itibarıyla çok daha büyük bir adım atarak, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Gençlerimize, emeklilerimize, engelli kardeşlerimize, şehit ve gazi ailelerimize, yeni yuvalar armağan etmenin, yeni iş yerleri kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşayacağız. Yuva kuran liderimiz, büyük Türkiye'nin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdeleriyle aziz milletimiz yeni yuvalarına kavuşacak, yeni istihdam alanları oluşacak, milli ekonomimiz daha da güçlenecek, Türkiye mutlu aileleriyle yükselecek. 13 Eylül Salı saat 14.00'te, yüz binlerce ailemizin yeni yuvalarına kavuşma heyecanını hep birlikte paylaşalım" ifadelerine yer verdi.

TOKİ HANGİ ŞEHİRLERDE ARSA SATIŞI YAPACAK?

Projeyle ilk kez TOKİ tarafından, elektrik, su, doğal gaz altyapıları ve planları tamamlanmış, inşaat yapmaya hazır 100 bin altyapılı arsa da satışa sunulacak. Söz konusu arsaların ve konutların satışıyla, inşaat ve inşaat malzemesi sektörü başta olmak üzere 250'den fazla alt sektörde hareketlilik yaşanacak.

TOKİ SANAYİ PEOJESİ

TOKİ tarafından ilk kez küçük ve orta ölçekli sanayicilere yönelik imkanlar da sağlayan projeyle, Ankara'da 100, Adana'da 500, İzmir'de 700 olmak üzere toplam 28 ilde 10 bin sanayi sitesi kurulacak. Ancak bu illerin hangi iller olduğu henüz net olarak açıklanmadı.

Sanayi alanları, tamiratla uğraşan küçük işletmelerden, oto tamirhanelerine, mobilyacılardan, makine üreticilerine kadar onlarca farklı sektörü içinde barındıracak şekilde inşa edilecek.