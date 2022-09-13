TOKİ başvuru ücreti ne kadar 2022? | TOKİ peşinat ne kadar? - TOKİ evleri kaç ay vadeli, kaç taksit yapılıyor? Başvuru ekranı e-Devlet

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca dar gelirlilerin ev sahibi olması için yürütülen projelerden Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olan sosyal konut projesinin detayları belli oluyor. Konut, iş yeri veya arsa sahibi olmak isteyen vatnadaşların başvurduğu TOKİ için arama motorlarında yapılan TOKİ başvuru ücreti ne kadar 2022? | TOKİ peşinat ne kadar? - TOKİ evleri kaç ay vadeli, kaç taksit yapılıyor? Başvuru ekranı e-Devlet araştırmalarını ve tüm detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

TOKİ başvuru ücreti ne kadar 2022? | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıklayacağı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım devamediyor. Binlerce dar gelirli vatandaşın ev, iş yeri ve arsa olmasına katkı sağlayacak projeye başvurmak isteyen vatandaşlar, arama motorlarında TOKİ başvuru ücreti ne kadar 2022? | TOKİ peşinat ne kadar? - TOKİ evleri kaç ay vadeli, kaç taksit yapılıyor? Başvuru ekranı e-Devlet konularını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler ve detaylar...

TOKİ başvuru işlemlerinin başlayacağı tarih 13 Eylül Salı günü açıklanacak. Detayların açıklanmasının ardında nbaşvuru süreci şöyle ilerleyecek:

👉Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak.

👉Bankaya başvuru ücreti ödenecek.

👉Kura çekimi beklenecek.

👉Kurada isminizin çıkmaması halinde başvuru ücreti iade edilecek.

TOKİ KONUT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TOKİ için başvurular evin bulunduğu il ve ilçedeki Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden gerçekleştirilir. Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

TOKİ'nin eski projelerinde 2+1 ile 3+1 konutların fiyatları 163 bin liradan başlıyordu. En düşük taksit ise 1442 lira olarak belirlenmişti. Ev sahibi olmak isteyenler için yüzde 25'e kadar peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği de bulunuyor.

2022 TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 ilde 204 iş yerini 1 Eylül'de açık artırma yöntemiyle satışa sundu. Alıcılar iş yerlerine yüzde 25, yüzde 50 peşinat ve 120 ay vadeyle sahip olurken Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde peşinat fiyatları henüz bilinmiyor.

TOKİ İŞ YERİ BAŞVURU EKRANI e-DEVLET

Konut başvuru ücretleri farklılık gösteriyor. Ev başvuru ücretleri dairelerin 1+1, 2+1 ve 3+1 olması sebebiyle değişiyor. Bu yıl TOKİ ilk kez bazı illerde arsa satışı yapacak. Arsa için başvuru ücreti 500 lira olarak açıklandı. TOKİ ev ve arsanın yanı sıra iş yeri satışı da yapacak. İş yeri başvuru ücreti 2 bin lira olarak belirlendi.

2022 TOKİ KAÇ VADE YAPILIYOR?

TOKİ'nin resmi sitersinde yer alan bilgiye göre, konutlar, %10 peşin 240 ay (20 yıl) vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ; Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

TOKİ sosyal konut başvuru ve şartları belli oldu. Buna göre TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara;