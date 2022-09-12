Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto 12 Eylül 2022 günü çekilişi gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler '12 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Çarşamba, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
İşte 12 Eylül 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
12 EYLÜL PAZARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 12 Eylül Pazartesi saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
12 EYLÜL PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
12-14-24-27-65-67 Joker: 31 Süperstar: 74
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