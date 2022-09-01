MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atamalarında tercih zamanının son günlerine doğru sonuçların ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, sonuçların açıklanacağı tarihi adaylara duyurdu. Peki MEB sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 sözleşmeli öğretmen sonuç sorgulama e-Devlet ve tüm merak edilenler haberimizde...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 20 bin öğretmen atamasında tercih döneminde sona gelinmesiyle sonuçların açıklanacağı tarih, öğretmen adayları tarafından merak konusu olmuştu. Ön başvuru ve sözlü sınavın ardından öğretmen adayları, 27 - 31 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yapmıştı. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı. Sonuç sorgulama ekranı ve tüm detaylar haberimizde...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce öğretmen adayının heyecanla beklediği atama tercihleri 27 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Atama sonuçları 1 Eylül tarihinde açıklandı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ATAMA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.

Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefonu numaralarına atama sonucu kısa mesaj yoluyla bildirilecektir.

Atama kararnameleri il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI

20 bin öğretmen ataması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 1 Eylül 2022 bugün saat 12.00'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Milli Eğitim Bakanlığımızın kıymetli mensupları değerli öğretmen adayları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hepiniz hoşgeldiniz. Birazdan ataması yapacağımız öğretmenlere şimdiden başarılar diliyorum.

Öğretmenlerimizin sayısını bu atamayla birlikte toplamda 1 milyon 10 bine çıkarmış oluyoruz. 2002 yılında bu sayısı 526 bin civarındaydı. Hali hazırda görev yapan öğretmenlerimizin 750 binini biz atadık."

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 bin öğretmenin 10 bininin İstanbul'a atandığını bildirdi.