Steam Türkiye'de oyun fiyatlarını yükselti. Peki hangi oyunlarda fiyatlar yükseldi? En çok hangi oyunlar zamlandı?

Steam Türkiye'de oyun fiyatlarını yükselti. Peki hangi oyunlarda fiyatlar yükseldi? En çok hangi oyunlar zamlandı?

Dünya'nın en çok oyun satışının yapıldığı Steam, Türkiye'de zam yaptı. Birçok oyunda yapılan bu zam oyuncularon cebine yansıdı. Peki hangi oyunlara zam yapıldı. Fiyatı en çok yükselen oyun hangisi oldu. İşte Steam'in en çok zam yaptığı oyun listesi...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 11.09.2022- 21:12