Steam uzun bir süredir Türkiye'de oyun fiyatlarında dengeli bir gidişat sağlıyordu. Örneği yurt dışında 10 dolara satılan bir oyun Türkiye'de 80-100 TL bandından satışa çıkıyordu. Ancak bu durum sürdürülebilirliğini kaybetti.
Geçtiğimiz yıl ülkemizde 429 TL'den satışa çıkan FIFA 21 bu yıl FIFA 22 699 TL'den satışa çıktı.
Birçok platform hızlı şekilde oyunlara zam yaparken Steam uzun bir süre bekleyişte kalmıştı.
İşte Steam'in en çok zam yaptığı oyunlar listesi:
|Oyun
|Zam oranı
|Eski fiyatı
|Yeni fiyatı
|Difficulty
|+3329%
|₺4,20
|₺144,00
|Project:Special Forces
|+290%
|₺2,10
|₺8,20
|Underground
|+245%
|₺16,50
|₺57,00
|LoBlocks
|+195%
|₺2,10
|₺6,20
|HAAK
|+189%
|₺28,00
|₺80,95
|Land of Chaos Online II: Revolution – Explorer Pack
|+177%
|₺90,00
|₺249,00
|Catch the Yeti!
|+118%
|₺6,20
|₺13,50
|弹炸人2222
|+100%
|₺2,10
|₺4,20
|The Mystery Of Woolley Mountain – Art Book
|+100%
|₺2,10
|₺4,20
|Jishogi
|+95%
|₺10,50
|₺20,50
|The Mystery Of Woolley Mountain Soundtrack
|+95%
|₺4,20
|₺8,20
|Great Pyramid VR
|+76%
|₺10,50
|₺18,50
|Hunter Girls
|+76%
|₺10,50
|₺18,50
|EONIA
|+76%
|₺10,50
|₺18,50
|Black Lilies – Eternal Summer
|+76%
|₺10,50
|₺18,50
|NBA 2K23
|+63%
|₺429,00
|₺699,00
|smart3Dplanner
|+61%
|₺11,50
|₺18,50
|Top Fun 10 VR
|+60%
|₺25,00
|₺40,00
|Wordle
|+43%
|₺4,20
|₺6,00
|Bug Butcher
|+43%
|₺40,00
|₺57,00
|Psyolence
|+43%
|₺40,00
|₺57,00
|Wanderer
|+43%
|₺40,00
|₺57,00
|Underwater World – Idle Desktop Colony Building Simulator
|+28%
|₺8,20
|₺10,50
|GTFO – Commercial License
|+25%
|₺199,00
|₺249,00
|GTFO
|+25%
|₺199,00
|₺249,00
|Gedonia
|+22%
|₺20,50
|₺25,00
|King Hajwala
|+22%
|₺13,50
|₺16,50
|Smart Home Design
|+19%
|₺15,50
|₺18,50
|Armoured Commander II
|+11%
|₺18,50
|₺20,50
|NBA 2K23 Michael Jordan Edition
|+10%
|₺999,00
|₺1099,00