ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMASI | Emekli zammı ne kadar olacak? - Temmuz ve ağustos enflasyonuyla emekli maaşı hesaplama

Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin alacağı zamda detaylar netleşiyor. Temmuz ayında yapılan zammın ardından iki aylık enflasyon verileri, emekli maaş zammında yeni hesaplamaları doğururken arama motorlarında sıklıkla araştırılan Emekli zammı ne kadar olacak? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

Ağustos ayına ilişkin enlasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emekli maaşları için kritik veriler netleşiyor. Ocak ayında yapılacak zammın enflasyon oranına göre şekilleneceğini bilen milyonlarca vatandaş, arama motorlarında Ocak ayı emekli maaş zammı belli oldu mu, ne kadar oldu? sorularının cevabını araştırıyor. İşte ağustos ayı enflasyon verisine göre emekli maaş zammı...

OCAK AYI EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Temmuz ayında yapılan yüzde 42,35'lik zammın ardından 2 ay geçti. Ocak ayında yeniden enflasyon oranında zam alacak emekliler, açıklanan enflasyon verileriyle maaş zamlarının ne akdar olacağını merak ediyor.

Temmuz ayı enflasyon oranının yüzde 2,37 olarak açıklanmasının ardından ağustos ayı enflasyon oranı da yüzde 1,46 olarak açıklandı.

Böylece Temmuz-Ağustos dönemi arası zam oranı netleşti.

ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMASI

Temmuz ve Ağustos aylarının enflasyon oranının belli olmasıyla iki aylık enflasyon oranında emekli zammı hesaplamaları da netleşti. Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş zammı hesaplaması şöyle:

Güncel Maaş: 3500 TL

2 Aylık Enflasyona Göre Zamlı Maaş: 3664 TL

Güncel Maaş: 3600 TL

2 Aylık Enflasyona Göre Zamlı Maaş: 3769 TL

Güncel Maaş: 3700 TL

2 Aylık Enflasyona Göre Zamlı Maaş: 3873 TL

Güncel Maaş: 3800 TL

2 Aylık Enflasyona Göre Zamlı Maaş: 3978 TL

Güncel Maaş: 3900 TL

2 Aylık Enflasyona Göre Zamlı Maaş: 4083 TL

Güncel Maaş: 4000 TL

2 Aylık Enflasyona Göre Zamlı Maaş: 4188 TL