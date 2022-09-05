AĞUSTOS AYI ENFLASYONU KAÇ OLDU? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranını açıklandı! - SON DAKİKA

AĞUSTOS ENFLASYON ORANI | Temmuz ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından, vatandaşlar TÜİK tarafından paylaşılan enflasyon verilerini araştırmaya başladı ve gündemde yer alan Ağustos ayı enflasyonu merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, 2022 Ağustos ayı enflasyon oranı kaç oldu? İşte detaylar...

SON DAKİKA | Türkiye İstatik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ağustos ayı enflasyon verileri gündemde yerini aldı. Yılın ikinci yarısında, Ağustos ayı enflasyon oranının kaç olduğu araştırılmaya başladı. 5 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanan 2022 Ağustos ayı enflasyonuna dair merak edilen detaylar haberimizde...

2022 Ağustos ayı enflasyon rakamları 5 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklandı.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

Ağustos ayı enflasyon oranı yıllık 80,21 olarak açıklandı. Böylece 1.46'lık bir artış yaşandı.

TEMMUZ ENFLASYON RAKAMLARI NE KADARDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Temmuz ayı enflasyon oranı yıllık 79.6 olarak açıklandı, aylık enflasyon oranı ise 5.17 oldu. Böylece 2.37'lik bir artış yaşandı.