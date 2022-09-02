ALES SONUÇ SORGULAMA - ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? | ÖSYM AİS GİRİŞ 2022

ALES/2 2022 sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sonuç sorgulama ekranı, sınava giren adaylar tarafından araştırılıyor. ALES'ten kaç puan aldığını ve aldığı puanın kaç yıl geçerli olacağını merak eden adaylar, 'ALES ne zaman açıklanacak, ALES sonuçlarına nasıl bakılır? ALES puanı kaç yıl geçerli olacak?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte ALES 2022 sonuçlarına dair merak edilenler...

Aynı yıl içinde 3 kez düzenlenen ALES'in 2.si geride kaldı ve sınava giren binlerce aday, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve sınav sonuçlarını nasıl öğrenebileceğini araştırmaya başladı. İşte ALES sınav sonucu sorgulama ekranına ve ÖSYM ais giriş ekranına dair detaylar...

ALES 2022 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre ALES sınavının sonuçlarının ise 9 Eylül 2022 tarihinde açıklanacağı bildirilirken adaylara yapılan bir sürprizle sonuçlar 2 Eylül 2022'de açıklandı.

Sonuçlar kurumun sonuç sorgulama sayfası olan "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

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ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçlarının geçerlilik süresi resmi olarak 5 yıldır. ALES puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren geçerli olmakla birlikte bu puanlar 5 yıl sonrasına kadar kullanılabilmektedir. Yani 2022 yılı ALES sonuçları 2027 yılına kadar geçerli olacak.