UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off aşamasında son maçlar tamamlanırken eakibini eleyerek play-off maçlarını geçen takımların grup maçlarına kalacağı kura 26 Ağustos Cuma günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura ile ilgili tüm detaylar...
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi 25 Ağustos Perşembe günü saat 19:00'da İstanbul'da yapılacak. Kura çekimi EXXEN ve UEFA'nın resmi sitesinden canlı yayınlanacak.
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 26 Ağustos Cuma günü 14:00'te, UEFA Konferans Ligi kura çekimi ise 26 Ağustos Cuma günü 15:30'da İstanbul'da yapılacak.
Fenerbahçe , Başakşehir ve Sivasspor bu sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil ediyor.
UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında play-off turu rövanşlarının 21 karşılaşmayla tamamlanmasının ardından grup aşamasında mücadele edecek 32 takım belli oldu.
Konferans Ligi kura çekimi, 26 Ağustos Cuma günü 15.30'da İstanbul'da yapılacak. Saat 15.30'da başlayacak olan kura çekimi, EXXEN ve UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.
Kura çekimine Medipol Başakşehir 1'inci, Demir Grup Sivasspor ise 3'üncü torbadan katılacak.
UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ MUHTEMEL RAKİPLER
1. TORBA
- Villarreal
- Basel
- Slavia Prag
- AZ Alkmaar
- KAA Gent
- Başakşehir
- Partizan
- West Ham United
2. TORBA
- CFR Cluj
- Molde
- Steaua Bükreş
- Fiorentina
- Köln
- Hapoel Be'er Sheva
- Apollon
- Slovan Bratislava
3. TORBA
- Nice
- Anderlecht
- Zalgiris
- Austria Wien
- Shamrock Rovers
- Hearts
- Sivasspor
- Vaduz
4. TORBA
- Dnipro
- Lech Poznan
- Slovacko
- Silkeborg
- Djurgardens
- Pyunik
- RFS
- Ballkani