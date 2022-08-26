UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde kura heyecanı devam ederken geri sayıma başlayan futbolseverler, kura çekimin ne zaman yapılacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimi heyecanını yaşayan futbolseverler için kura çekimleri ile ilgili detaylar haberimizde...

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off aşamasında son maçlar tamamlanırken eakibini eleyerek play-off maçlarını geçen takımların grup maçlarına kalacağı kura 26 Ağustos Cuma günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura ile ilgili tüm detaylar...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi 25 Ağustos Perşembe günü saat 19:00'da İstanbul'da yapılacak. Kura çekimi EXXEN ve UEFA'nın resmi sitesinden canlı yayınlanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 26 Ağustos Cuma günü 14:00'te, UEFA Konferans Ligi kura çekimi ise 26 Ağustos Cuma günü 15:30'da İstanbul'da yapılacak.

Fenerbahçe , Başakşehir ve Sivasspor bu sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil ediyor.

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında play-off turu rövanşlarının 21 karşılaşmayla tamamlanmasının ardından grup aşamasında mücadele edecek 32 takım belli oldu.

Konferans Ligi kura çekimi, 26 Ağustos Cuma günü 15.30'da İstanbul'da yapılacak. Saat 15.30'da başlayacak olan kura çekimi, EXXEN ve UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.

Kura çekimine Medipol Başakşehir 1'inci, Demir Grup Sivasspor ise 3'üncü torbadan katılacak.

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ MUHTEMEL RAKİPLER

1. TORBA

Villarreal

Basel

Slavia Prag

AZ Alkmaar

KAA Gent

Başakşehir

Partizan

West Ham United

2. TORBA

CFR Cluj

Molde

Steaua Bükreş

Fiorentina

Köln

Hapoel Be'er Sheva

Apollon

Slovan Bratislava

3. TORBA

Nice

Anderlecht

Zalgiris

Austria Wien

Shamrock Rovers

Hearts

Sivasspor

Vaduz

4. TORBA