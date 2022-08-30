Kaymaklı ekmek kadayıfı nasıl yapılır? | Kaymaklı ekmek kadayıfı tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir?

Kaymaklı ekmek kadayıfı, Türklerin en çok sevdiği şerbetli tatlılar listesinde ilk sıralarda yerini korurken tarifi de merak konusu oldu. Yumuşak keki ve şerbetli tatlının ağırlığını alan kaymağıyla sofraların en çok tercih edilen tatlısı haline gelen kaymaklı ekmek kadayıfının malzemeleri, tarifi, yapılışı ve püf noktaları haberimizde...
KAYMAKLI EKMEK KADAYIFI TARİFİ
MALZEMELER
Keki için :
- 3 yumurta
- 3 kahve fincanı şeker
- 3 kahve fincanı un
- 1 paket kabartma tozu
Şerbeti için:
- 3 su bardağı su
- 3 su bardağı şeker
- 2 damla limon
Arasına sürmek için:
- 500 Gr kaymak
KAYMAKLI EKMEK KADAYIFI NASIL YAPILIR?
YAPILIŞI
- İlk olarak keki için yumurtaları mikserle iyice bu çırpalım.
- Ardından şekeri ekleyip yine mikser ile çırpın, daha sonra unu ekleyin; eklerken karıştırın ve kalan kabartma tozunu da ekleyip iyice karıştırın.
- 170 derece fırında yaklaşık 20 dk pişirin. (Pişme süresi değişebilir, bu sebeple siz üzeri kızarana kadar pişirebilirsiniz)
- Kadayıfımızı çıkarttıktan sonra soğumasını beklerken ve şerbetini hazırlayalım.
- Bir tencereye su ve şekeri alıp onları kıvamlı hale getirin.
- En son içine birkaç damla limon suyu ilave edin ve direkt kadayıfın üzerine dökün.
- Soğuyunca içine kaymak koyup servis yapın.
KAYMAKLI EKMEK KADAYIFI PÜF NOKTALARI
Yumurta ve şeker karışımına unu eklerken karıştırmak için mutlaka tahta kaşık kullanın.
Şerbet sıcak kadayıf soğuk olmalıdır.
Şerbeti dökmeden önce kadayıfı ikiye bölüp ayrı yerlerde ıslatın ki soğuduktan sonra kaymağı arasına koyabilesiniz.