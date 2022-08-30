İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi | 2022 İOKBS sınavı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? - İOKBS kaç soru, kaç dakika?

İOKBS olarak bilinen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için geri sayım devam ediyor. Başarılı ilkokul ve ortaokul öğrencilerine Milli Eğitim Bakanlığı'nca verilen bursu almak isteyen öğrenciler, İOKBS hakkında araştırmalara başladı. İşte bursluluk sınavı ile ilgili merak edilenler ve İOKBS sınav giriş belgesi...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 30.08.2022- 18:00 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022- 18:00