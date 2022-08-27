Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Ağustos 2022 Cumartesi günü için Marmara ile Karadeniz'e kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu. Meteoroloji uzmanları havadaki nem miktarının artacağını belirtirken özellikle Güneydoğu Anadolu ve Ege'de hissedilen sıcaklığın artacağı tahmin ediliyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Bugün ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çorum,Amasya ve Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu, Karabük ve Çanakkale'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN FIRTINA VE KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
Hava sıcaklığının İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgelerinde mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Marmara'nın kuzeyi ve Kıyı Ege'de kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Yağışların; Kastamonu, Karabük ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
SON DAKİKA İSTANBUL HAVA DURUMU
SON DAKİKA ANKARA HAVA DURUMU
SON DAKİKA İZMİR HAVA DURUMU
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı, zaman zaman çok bulutlu,
DENİZLİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MANİSA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı, kuzeybatısı zaman zaman çok bulutlu, Eskişehir çevreleri, Ankara'nın kuzey ve batısı ile Çankırı'nın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA °C, 36°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 35°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇORUM °C, 32°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLUBÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KARS °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU