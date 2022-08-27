FIRTINA VE YAĞMUR BİR ARADA! - 27 Ağustos 2022 Cumartesi bugün hava nasıl olacak? | Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

Meteoroloji'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, 27 Ağustos 2022 Cumartesi günü hava Marmara ile Karadeniz Bölgelerinde yerel olarak görülmesi beklenen sağanak yağışların yanı sıra fırtına da olacağı tahmin ediliyor. Hafta sonunun ilk gününde İstanbul, Ankara ve İzmir'de son dakika hava durumunu merak edenler için detayları haberimizde derledik. durumu raporunda, sağanak yağışların bugün de devam edeceğini belirterek yurdun batısında yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Hafta sonunun ilk gününde Güneydoğu Anadolu'da yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı. İşte 27 Ağustos 2022 son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Ağustos 2022 Cumartesi günü için Marmara ile Karadeniz'e kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu. Meteoroloji uzmanları havadaki nem miktarının artacağını belirtirken özellikle Güneydoğu Anadolu ve Ege'de hissedilen sıcaklığın artacağı tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çorum,Amasya ve Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu, Karabük ve Çanakkale'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA VE KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Hava sıcaklığının İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgelerinde mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Marmara'nın kuzeyi ve Kıyı Ege'de kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Yağışların; Kastamonu, Karabük ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SON DAKİKA İSTANBUL HAVA DURUMU

SON DAKİKA ANKARA HAVA DURUMU

SON DAKİKA İZMİR HAVA DURUMU

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KOCAELİ °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı, zaman zaman çok bulutlu,

DENİZLİ °C, 33°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MANİSA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, kuzeybatısı zaman zaman çok bulutlu, Eskişehir çevreleri, Ankara'nın kuzey ve batısı ile Çankırı'nın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA °C, 36°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 35°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLUBÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KARS °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU