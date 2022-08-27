2019 yılı yapımı olan Ateş Yağmuru (SkyFire) filmine dair detaylı bilgi edinmek isteyenler arama motorlarına filme dair sorular yazıyor... Peki, Ateş Yağmuru filmi ne anlatıyor? Oyuncu kadrosunda kimler var? Filmin yönetmeni kim? İşte bu soruların yanıtları ve filmle ilgili ayrıntılar...

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ATEŞ YAĞMURU FİLMİ KONUSU

Tianhuo Adası bir cennet kadar güzeldir; hatta insanlara, Pasifik kıyılarının dünyaca ünlü volkanik kuşağında yani bir ateş çemberinde bulunduklarını unutturacak kadar! Bölgede kurulan devasa otelin büyüme ve adanın turizme açılma planları devam ederken, diğer tarafta doğanın başka planları vardır.

Adadaki volkan tüm haşmetiyle patlayıp, bu cenneti, yeryüzündeki en büyük cehenneme çevirdiğinde, orada olan herkes için zamana karşı ölümcül bir yarış başlayacaktır.

ATEŞ YAĞMURU FİLMİ YAPIM YILI, TÜRÜ, OYUNCULARI

Yapım Yılı: 2019

Yönetmen: Simon West

Tür: Aksiyon, Gerilim, Macera

Oyuncular: Bee Rogers, Alive Rietveld, Xuei Wang