Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto 27 Ağustos 2022 günü çekilişi gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler '27 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
İşte 27 Ağustos 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
27 AĞUSTOS CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 27 Ağustos Cumartesi saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
27 AĞUSTOS CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
28 - 50 - 5 - 9 -29 - 81 joker: 89 süperstar: 84