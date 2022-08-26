YÖKDİL 2 GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | YÖKDİL 2 hangi gün, saat kaçta başlayacak, bitecek? - YÖKDİL 2 kaç soru, kaç dakika sürecek?
HAFTA SONU HAVA DURUMU | Cumartesi - Pazar yağmur yağacak mı? 27 - 28 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir hava nasıl olacak?
YÖKDİL 2 GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | YÖKDİL 2 hangi gün, saat kaçta başlayacak, bitecek? - YÖKDİL 2 kaç soru, kaç dakika sürecek?
HAFTA SONU HAVA DURUMU | Cumartesi - Pazar yağmur yağacak mı? 27 - 28 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir hava nasıl olacak?
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