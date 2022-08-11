ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | Esra Erol'da programı yeni sezon yayın tarihi ve saati belli mi?

atv ekranlarının sevilen programlarından Esra Erol'da için geri sayım devam ediyor ve ekranların sevilen yüzü Esra Erol'un sunumuyla gerçekleşen programın yayın tarihi araştırılıyor. İşte Esra Erol'da programına dair merak edilenler ve yeni sezon ilk bölüm yayın tarihi!

Esra Erol'un sunduğu Esra Erol'da programının yeni sezon tarihi belli oldu ve sezonun ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başladı. Peki, Esra Erol ne zaman başlayacak, ilk bölümü hangi gün, saat kaçta atv ekranlarında olacak? İşte Esra Erol'da programına dair detaylar...

ESRA EROL'DA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2015 yılından itiraren izleyicilerle buluşan Esra Erol, 24 Haziranda sezon arası vermişti. Esra Erol'un sunduğu program için yeni sezon tarihi ise belli oldu ve programın ekranlara döneceği güne dair detaylar gündem oldu.

Esra Erol'da programının 29 Ağustos Pazartesi günü başlayacağı paylaşıldı.

ESRA EROL'DA PROGRAMI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Esra Erol hafta içi her gün saat 16.20'de atv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.