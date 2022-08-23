TOKİ başvuru şartlarını ve Yeni Sosyal Konut Projesi'nin detaylarını Bakan Kurum açıkladı! - SON DAKİKA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni sosyal konut projesine dair merak edilen detayları ve projenin başvuru şartlarını, vade sayına ilişkin detayları açıkladı. Milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan sosyal konut projesiyle ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde...

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin başvuru şartları, ödeme planı ve şehirlere göre nasıl bir süreç işleyeceği araştırılmaya başladı. Konuya dair açıklamayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptı. İşte TOKİ Sosyal Konut Projesi'ne dair son dakika gelişmeleri...

BAKAN KURUM: 240 AYA KADAR VADE İMKANI!

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada Yeni Sosyal Konut Projesi'nin detaylarını şu sözlerle paylaştı:

"İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar TOKİ'ye başvurabilecek, 240 aya kadar vade imkanı olacak."

30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacağını ifade eden Bakan Kurum, başvurularda yaş skalası ve bir oran belirleyeceklerinin de altını çizdi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler.

240 aya kadar da vade imkanı olacak. Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor."