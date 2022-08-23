DÖVİZ KURLARI NE KADAR? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL?
TOKİ başvuru şartlarını ve Yeni Sosyal Konut Projesi'nin detaylarını Bakan Kurum açıkladı! - SON DAKİKA
DÖVİZ KURLARI NE KADAR? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL?
TOKİ başvuru şartlarını ve Yeni Sosyal Konut Projesi'nin detaylarını Bakan Kurum açıkladı! - SON DAKİKA
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