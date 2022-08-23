Sofraların vazgeçilmezlerinden biri olan ve çıtır lezzetiyle yiyenleri adeta büyüleyen çiğ börek, damak tadına düşkün birçok kişi tarafından sık sık araştırılıyor ve çiğ börek yapmak isteyenler; çiğ börek tarifini ve püf noktalarını araştırıyor. İşte hamurun en lezzetli hali çiğ börek tarifi, malzemeleri ve püf noktası!
ÇİĞ BÖREK TARİFİ
Hamuru İçin Gerekli Malzemeler:
- 3 su bardağı un
- 1 su bardağı ılık su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 2 tatlı kaşığı sirke
İç Harcı İçin Gerekli Malzemeler:
- 300 gram kıyma
1 adet rendelenmiş soğan
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karabiber
¾ çay bardağı su
Kızartmak İçin Gerekli Malzemeler
- Yarım su bardağı yçiçek yağı
ÇİĞ BÖREK NASIL YAPILIR?
- Bir karıştırma kabının içinde 300 gram kıyma, 1 adet soğan rendesi, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz ve yarım çay bardağı suyu karıştırın ve harcınızın çok sulu olmamasına dikkat edin.
- Bir kabın içerisinde 1 su bardağı ılık su, 3 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 tatlı kaşığı üzüm ya da elma sirkesini karıştırın.
- Orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene kadar yoğurun.
- Hamurunuzu un serptiğiniz tezgaha alıp bezelere ayırın.
- Merdane ile orta büyüklükte bir tabak boyutunda açın. (Çiğ böreğinizin çıtır çıtır olmasını istiyorsanız hamurunuzu ince, daha dolgun olmasını istiyorsanız orta kalınlıkta açın.)
- Kıymalı harcınızı açtığınız hamura yerleştirip katlayın. Kenarlarının iyice yapışmasını sağlamak için bir kapak ya da pizza kesiciyle düzgünce kesin.
- Hepsini bu şekilde hazırlayın, böylece börekleriniz kızarırken kenarları açılmayacaktır.
- Derin bir tavaya yağı alın ve kızıdırın.
- Kızmış yağa börekleri atarak kızartın ve kızaran böreklerinizi fazla yağı emmesi için bir kağıt havlu üzerine alın.
ÇİĞ BÖREK (ÇİBÖREK) YAPMANIN PÜF NOKTASI NEDİR?
- İç malzemenin içine ilave edeceğiniz su önemlidir çünkü iç malzemenin içinde su olmazsa, çiğ börek pişerken içindeki kıyma top top olur ve dağılmaz.
- Hamurun kabarması için içine bir yemek kaşığı sirke katmak önemlidir.
- Hamurun elimize yapışmayan, kulak memesi kıvamında olması gerekir.
- Kızartırken çiğ böreğin yağ çekmesini istemiyorsanız, fazla unu silkeleyerek kızartmaya dikkat etmelisiniz.
- Çiğ börek yaparken, hazırladığımız harcı koyduktan sonra fazla bekletmemelisiniz çünkü bekledikçe sulanacaktır.
- Çi börek bol kızgın yağda teker teker kızartılmalıdır.