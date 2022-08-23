Nursel Ergin kimdir, kaç yaşında, nereli?
Başkan Erdoğan açıkladı! Mısır alım fiyatları ne kadar oldu?
Nursel Ergin kimdir, kaç yaşında, nereli?
Başkan Erdoğan açıkladı! Mısır alım fiyatları ne kadar oldu?
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