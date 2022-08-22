İlkokula başlama yaşı kaç? | MEB ilkokul kayıt için gerekli evraklar nelerdir? - İlkokul 1. sınıf kayıt tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi takvimini açıklamasının ardından yeni kayıt yaptıracak aileleri telaş sardı. Çocukları 1. sınıfa başlayacak aileler son kayıt tarihinin yanı sıra İlkokula başlama yaşı kaç? | İlkokul kayıt için gerekli evraklar nelerdir? - İlkokul 1. sınıf yeni kayıt nasıl yaptırılır? sorularının cevabını araştırıyor. İşte ilkokul 1. sınıf yeni kayıt hakkında ailelerin bilmesi gereken tüm detaylar...

İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ?

69 ayını dolduran tüm öğrenciler 2022-2023 eğitim yılında ilkokula kayıt yaptırabilecekler. Bu kapsamda 2017 yılı içerisinde 69 ayını tamamlayan çocuklar okula başlayacak.

1. SINIF KAYIT SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

İLKOKUL 1. SINIF KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

İlkokul birinci sınıf kayıtları 1 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

OKULLARIN AÇILMASI: 12 Eylül 2022

12 Eylül 2022 İLK ARA TATİL: 14 Kasım-18 Kasım 2022

14 Kasım-18 Kasım 2022 ŞUBAT TATİLİ: 23 Ocak-03 Şubat 2023

23 Ocak-03 Şubat 2023 İKİNCİ ARA TATİL: 17-20 Nisan 2023

17-20 Nisan 2023 OKULLARIN KAPANMASI: 16 Haziran 2023

MEB İLKOKUL KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

2022-2023 eğitim öğretim yılı için ilkokul kayıtları 1 Temmuz tarihi itibariyle başladı. E-okul üzerinden e-kayıt sistemi ile yapılan okul kayıtlarında adres veya kayıt değişimi yapacak velilerin 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününe kadar okul idaresine başvuruda bulunması gerekiyor.

İlkokul 1. Sınıf kayıtları, otomatik olarak yapılıyor. Aileler, T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile e-okul üzerinden çocuğunun hangi okula kaydolduğunu sorgulayabiliyor. Ancak kayıtlar adrese dayalı şekilde otomatik olarak yapılsa bile okul yönetimleri ailelerden öğrencinin kimlik fotokopisi, veliye ait bir fatura (doğalgaz, su ya da elektrik) talep ediyor.

1. SINIF KAYIT SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN