Sharat Katariya'nın yönettiği ve Anushka Sharma ile Varun Dhawan'ın başrollerini paylaştığı Bollywood yapımı İğne İplik, televizyon ekranlarında yayımlanmasının ardından izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Arama motorlarında araştırılan İğne İplik (Sui Dhaaga) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? İğne İplik filmi ne zaman çekildi? sorularının cevaplarını haberimizde derledik.

Hint sineması Bollywood'un sevilen yapımları arasında yer alan, yönetmen koltuğunda Sharat Katariya'nın oturduğu İğne İplik, televizyon ekranlarında yayımlanmasının ardından gündemde yerini aldı. Konusu sinemaseverler tarafından merak edilen İğne İplik hakkında tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

İĞNE İPLİK (SUI DHAAGA) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Mauji görücü usulü ile Mamta ile evlenmiş ve ailesiyle yaşayan geçimini zorluklarla devam ettiren bir gençtir. İşinde patronundan saygı görmeyen Mauji yeteneği olan terziliğe yönelir ve bu işte bir dikiş tutturma çabasına girer. Hindistan'ın göbeğinde kök salmış gururlu ve özgüvenli kalpleri ısıtacak bir hikâyede Mauji başarılı olabilecek midir?

İĞNE İPLİK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Anushka Sharma (Mamta)

Varun Dhawan (Mauji)

Raghuvir Yadav (Mauji'nin babası Sudhakar)

Siddharth Bhardwaj (Bansal)

Ashish Verma (Prashant)

Manukriti Pahwa (Kumud)

Namit Das (Guddu)

Yamini Das (Nimmo)

Sawan Tank (Jugnu)

İĞNE İPLİK FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

İğne İplik filmi Sharat Katariya'nın yönetmenliğinde 2018 yılında çekildi.