30 Ağustos'ta kargolar, eczaneler, bankalar ve PTT çalışacak mı? 30 Ağustos Salı günü resmi tatil mi?
DÖVİZ KURLARI NE KADAR? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL?
30 Ağustos'ta kargolar, eczaneler, bankalar ve PTT çalışacak mı? 30 Ağustos Salı günü resmi tatil mi?
DÖVİZ KURLARI NE KADAR? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL?
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