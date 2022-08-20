ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ VE SINAV YERLERİ | ALES/2 ne zaman, kaç soru ve kaç dakika?

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ VE SINAV YERLERİ | ALES/2 ne zaman, kaç soru ve kaç dakika?

ÖSYM tarafından düzenlenen ALES/2 sınavında adaylar, sınav giriş bilgilerini araştırmaya devam ediyor. Yılda üç kez farklı zamanlarda ÖSYM tarafından yapılan ALES hakkında araştırılan ALES sınav giriş belgesi ve sınav yerleri, ALES/2 ne zaman, kaç soru ve kaç dakika? sorularının cevabı haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 20.08.2022- 17:02 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022- 17:02