ÖSYM YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından 2. tercihler için geri sayım başladı. Ek tercih yapmak isteyen binlerce aday arama motorlarında İlk tercih yapmayanlar ek tercih yapabilir mi? Tercih vermeyenler 2. tercih yapabilir mi? | Kimler ek tercih yapabilir? sorularının cevaplarını aratıyor. İşte ek tercihler hakkında tüm detaylar...

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği üniversitelere giriş sınavı olan YKS'de tercih sonuçları da açıklandı. Sonuçların ardından istedikleri bölüm ve üniversitelere yerleşemeyen binlerce üniversite adayı ek tercihler için beklemeye koyuldu. Üniversitelerin kayıt almasının ardından gerçekleştirilen ek tercihlerle ilgili İlk tercih yapmayanlar ek tercih yapabilir mi? Tercih vermeyenler 2. tercih yapabilir mi? | Kimler ek tercih yapabilir? sorularının cevaplarını haberimizde derledik.

İLK TERCİH YAPMAYANLAR EK TERCİH YAPABİLİR Mİ? TERCİH VERMEYENLER 2. TERCİH YAPABİLİR Mİ?

ÖSYM'nin kılavuzunda yer alan bilgiye göre, YKS'ye giren ancak ilk tercih zamanında tercih listesini doldurmayan öğrenciler, ek tercih zamanında yeniden tercih yapma hakkına sahip oluyor. İlk tercih zamanı tercih yapan ve herhangi bir üniversiteye yerleşen kişilerin 2. yerleştirmeler esnasında puanı kesilirken ilk tercihlerde herhangi bir üniversite ve bölüm seçmeyen adayların puan durumunda herhangi bir kesinti olmayacak.

KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.

Tercih işlemlerini kaçıran adaylar veya herhangi bir nedenle yapmayanlar ek yerleştirmeler için tercih yapabilir.

2022 Ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2022-YKS'de ilk yerleştirmede hiçbir lisans/önlisans programına yerleşmemiş olan adaylar yararlanabilmektedir.

Özel yetenek sınavıyla alım yapan bir bölüme yerleşen adaylar da ek tercih işlemlerinden faydalanabilmektedir.

Merkezi yerleştirmede bir örgün yüksek öğretim programına yerleştirilen öğrenciler ile kontenjansız açık öğretime yerleştirilen öğrenciler Anadolu

Üniversitesi AÖF'ün kontenjan sınırlaması olmayan bölümleri için ek yerleştirme başvurusu yapabililer.

2022-YKS ek yerleştirmelerde tercih yapabilmeniz için 2022-YKS yerleştirme puanınızın hesaplanmış olması gerekmektedir.

EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 31 Ağustos 2021 tarihinde açıklanmış ek tercihler ise 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yıl üniversite kayıtlarının 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacağı duyurulurken elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.