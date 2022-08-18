TCMB'nin faiz kararı sonrası piyasalarda son durum | Merkez Bankası faiz kararından sonra dolar, euro, altın ne kadar oldu?
YKS 2. Tercih ne zaman? Ek tercihler ne zaman yapılacak? 2022 ÖSYM ek tercih kılavuzu
TCMB'nin faiz kararı sonrası piyasalarda son durum | Merkez Bankası faiz kararından sonra dolar, euro, altın ne kadar oldu?
YKS 2. Tercih ne zaman? Ek tercihler ne zaman yapılacak? 2022 ÖSYM ek tercih kılavuzu
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