TCMB AĞUSTOS AYI FAİZ KARARI AÇIKLANDI! Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz sabit mi kaldı?

Merkez Bankası 2022 Ağustos ayı faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu’nun 18 Ağustos Perşembe günü yaptığı toplantının ardından faiz kararı saat 14.00’te açıklandı. Peki TCMB faiz kararı ne oldu? Faiz sabit mi kaldı? İşte tüm detaylar…

Yurt içi piyasaları önemli ölçüde etkileyen politika faizi, 2022'nin 8. Toplantısının ardından açıklandı. 16 ekonomistin katılımıyla gerçekleşen piyasa beklenti anketinde, katılımcıların tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit kalacağını öngördü. 18 Ağustos 2022'de toplanan Para Politikası Kurulu'nun faiz kararını açıklamasının ardından araştırılan TCMB faiz kararı ne oldu? Faiz sabit mi kaldı? Sorularının cevabını sizler için derledik.

TCMB FAİZ KARARI NE OLDU? FAİZ SABİT Mİ KALDI?

Merkez Bankası'nın Ağustos ayı faiz kararı merakla beklenirken TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu öncülüğünde gerçekleştirilen toplantının ardından Para Politikası Kurulu kararını verdi. Aralık 2021'den beri sabit tutulan politika faizi, 2022 Ağustos'unda da yüzde 14'ten yüzde 13'e düşürüldü.

FAİZ KARARININ ARDINDAN PİYASALARDA SON DURUM

Güne 17,9491 TL'den giriş yapan dolar/TL, gün içi en düşük 17,9618 TL en yüksek ise 17,9320 TL'yi gördü.

Güne 18,2789 TL'den giriş yapan euro/TL, gün içi en düşük 18,2415 TL en yüksek ise 18,3130 TL'yi gördü.

Gram altın TL fiyatı ise güne 1016,74 TL bandından giriş yaparken en düşük 1016,07 TL, en yüksek 1020,39 TL'yi test etti.