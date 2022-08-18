EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE | Engelli evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı sorgulama ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün her ay engelliler için hesaplara yatırdığı evde bakım maaşlarının hangi illerde yattığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Temmuz zammının ardından evde bakım parası güncellenirken 14 Ağustos’ta hesaplara yatırılmaya başlanan paralar SMS ve e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki Engelli evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı ve 18 Ağustos 2022 evde bakım parası yatan illerin güncel listesi…

Hasta, yaşlı ve engelli kişilerin bakımını üstlenen kişilere yatırılan evde bakım aylığının bazı illerde ödemeleri tamamlanırken bazılarında ise henüz hesaplara yatmadı. SMS veya e-Devlet kapısı üzerinden sorgulanabilen evde bakım maaşlarının yatırıldığı iller ise vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Engelli evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak? Sorusunun cevabı ve evde bakım parası yatan illerin güncel listesi ile evde bakım maaşı sorgulama ekranı…

ENGELLİ EVDE BAKIM AYLIĞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

2022 yılının Temmuz ayında asgari ücrete yapılan ara zam ile birlikte evde bakım maaşları da güncellendi. Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına verilen engelli maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Yatırılan aylıkların illere göre farklılık göstermesiyle birlikte Ağustos ayında da evde bakım maaşlarının 15 Ağustos – 31 Ağustos tarihleri arasında yatırılacağı biliniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Evde Bakım aylığı ödemelerini E-Devlet kapısı üzerinden veya SMS yoluyla sorgulayabilirsiniz.

e-Devlet üzerinden evde bakım maaşını sorgulamak isteyen kişilerin şu adımları takip etmesi gerekmektedir:

TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

e-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama için SMS de kullanabilir. Bunun için sorgulama yapmak isteyen kişi şu adımları izlemelidir:

Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

Mesaj kapsamında 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE

Evde bakım maaşı yatan iller 18 Ağustos listesi belli oldu. Hangi ilde maaşların yattığı e-Devlet sorgulama sayfası üzerinden kontrol edilebiliyor. İşte e-Devlet evde bakım maaşı kontrol sayfası.