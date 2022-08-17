17 Ağustos depremi saat kaçta oldu?
Elazığ'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD son depremler, Kandilli son dakika deprem 2022
17 Ağustos depremi saat kaçta oldu?
Elazığ'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD son depremler, Kandilli son dakika deprem 2022
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